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Скоро может начаться массовое вымирание приматов


Скоро может начаться массовое вымирание приматов
Фото: AmericaRU.com
Приматы находятся под угрозой вымирания. Если люди не вмешаются, многие виды приматов начнут гибнут тысячами.

В новом исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Science Advances, 30 ведущих приматологов мира предупреждают, что планета может увидеть массовое вымирание приматов из-за человеческой деятельности. Около 60% видов приматов находятся под угрозой вымирания, 75% - в упадке. Это является следствием потери среды обитания, охоты и антропогенного изменения климата. Если люди не предпримут меры, приматы начнут массово исчезать в течение ближайших 25 лет.

«Наступил 11-й час для многих из этих существ», - считает профессор антропологии университета штата Иллинойс Пол Гарбер (Paul Garber).
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