Скоро может начаться массовое вымирание приматов

20 января 2017 года, 15:55

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108603

Приматы находятся под угрозой вымирания. Если люди не вмешаются, многие виды приматов начнут гибнут тысячами.В новом исследовании, опубликованном на этой неделе в журнале Science Advances, 30 ведущих приматологов мира предупреждают, что планета может увидеть массовое вымирание приматов из-за человеческой деятельности. Около 60% видов приматов находятся под угрозой вымирания, 75% - в упадке. Это является следствием потери среды обитания, охоты и антропогенного изменения климата. Если люди не предпримут меры, приматы начнут массово исчезать в течение ближайших 25 лет.«Наступил 11-й час для многих из этих существ», - считает профессор антропологии университета штата Иллинойс Пол Гарбер (Paul Garber).