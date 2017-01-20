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Главная страница → Раздел: ПрогрессГрязевые трещины на Марсе указывают на присутствие воды в древности
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Грязевые трещины на Марсе указывают на присутствие воды в древности


Грязевые трещины на Марсе указывают на присутствие воды в древности
Фото: AmericaRU.com
Марсоход НАСА Curiosity сделал снимки мелках трещин на поверхности Марса, которые могли бы образоваться из-за присутствия воды. Скорее всего, эти трещины – это высохшая в древности грязь, указывающая, что когда-то давно здесь была вода.

На фотографиях, сделанных 20 декабря и обнародованных во вторник, 17 января, запечатлено место под названием Old Soaker, расположенное в низине горы Шарп. Ученые из НАСА полагают, что треснувший поверхностный слой – еще доказательство присутствия воды на Марсе около 3 миллиардов лет назад.

Ранее Curiosity обнаружил следы древних озер в более старых, нижележащих слоях породы выше этого места. Тем не менее, последние фотографии Марса могут быть первым свидетельством древних грязевых трещин – или трещин усыхания.

«Грязь является наиболее вероятным сценарием формирования этих трещин. Похоже, что влажная земля высыхала и трескалась», - отметил Натан Стайн (Nathan Stein), аспирант Калифорнийского технологического института, специалист миссии Curiosity.
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