Грязевые трещины на Марсе указывают на присутствие воды в древности

20 января 2017 года, 15:15

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Марсоход НАСА Curiosity сделал снимки мелках трещин на поверхности Марса, которые могли бы образоваться из-за присутствия воды. Скорее всего, эти трещины – это высохшая в древности грязь, указывающая, что когда-то давно здесь была вода.На фотографиях, сделанных 20 декабря и обнародованных во вторник, 17 января, запечатлено место под названием Old Soaker, расположенное в низине горы Шарп. Ученые из НАСА полагают, что треснувший поверхностный слой – еще доказательство присутствия воды на Марсе около 3 миллиардов лет назад.Ранее Curiosity обнаружил следы древних озер в более старых, нижележащих слоях породы выше этого места. Тем не менее, последние фотографии Марса могут быть первым свидетельством древних грязевых трещин – или трещин усыхания.«Грязь является наиболее вероятным сценарием формирования этих трещин. Похоже, что влажная земля высыхала и трескалась», - отметил Натан Стайн (Nathan Stein), аспирант Калифорнийского технологического института, специалист миссии Curiosity.