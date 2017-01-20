Samsung называет причину взрывов Galaxy Note 7

Фото: AmericaRU.com
Официальное расследование компании Samsung о причинах распространенных взрывов Galaxy Note 7 завершено, пишет Wall Street Journal. Компания собирается объявить об окончательных результатах своего расследования в понедельник, 23 января. Издание, называя причины, ссылается на инсайдеров внутри бренда.
Согласно информации источников, Samsung наняла три независимые аналитические фирмы по контролю качества. Специалисты пришли к выводу, что ко взрывам привели две отдельные неисправности. Первая – использование батарей, сделанных дочерней компанией Samsung SDI. Эти аккумуляторы на совпали по размерам и не укладывались внутри телефона должным образом, что приводило к перегреву. Вторая причина – «неизвестная производственная проблема».
Напомним, в США авиа- и железнодорожные компании запретили телефоны Galaxy Note 7 с сентября прошлого года. Около 96% проданных в Америке Galaxy Note 7 возвращены.
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