Samsung называет причину взрывов Galaxy Note 7

20 января 2017 года, 14:40

Фото: AmericaRU.com

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Расследование компании Samsung показало, что причиной детонации телефонов Galaxy Note 7 являются аккумуляторы неправильного размера и производственные дефекты.Официальное расследование компании Samsung о причинах распространенных взрывов Galaxy Note 7 завершено, пишет Wall Street Journal. Компания собирается объявить об окончательных результатах своего расследования в понедельник, 23 января. Издание, называя причины, ссылается на инсайдеров внутри бренда.Согласно информации источников, Samsung наняла три независимые аналитические фирмы по контролю качества. Специалисты пришли к выводу, что ко взрывам привели две отдельные неисправности. Первая – использование батарей, сделанных дочерней компанией Samsung SDI. Эти аккумуляторы на совпали по размерам и не укладывались внутри телефона должным образом, что приводило к перегреву. Вторая причина – «неизвестная производственная проблема».Напомним, в США авиа- и железнодорожные компании запретили телефоны Galaxy Note 7 с сентября прошлого года. Около 96% проданных в Америке Galaxy Note 7 возвращены.