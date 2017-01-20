Марк Цукерберг судится с мертвыми гавайцами

20 января 2017 года, 14:10

Фото: AmericaRU.com

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Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пітается защитить свою частную собственность на гавайском острове Кауаи, где он приобрел участок в 700 акров в 2014 году на сумму более 100 миллионов долларов. Начиная с прошлого месяца, Цукерберг начал подавать иски против гавайских землевладельцев, которые имеют небольшие кусочки земли.Гавайцы владеют маленькими наделами, которые передавались из поколения в поколение. Цукерберг подал 8 исков против сотен людей, причем некоторые из них уже умерли. Цель исков – избавить свое имение от соседей. Глава Facebook использует юридический маневр, который заставляет владельцев неосвоенной земли продать недвижимость на аукционе. Для идентификации владельцев дюжины участков, которые пересекают его частную собственность, Цукерберг заказал генеалогические исследования среди фермеров Кауаи, предкам которых предоставили землю между 1850 и 1855 годами. Законы оставляют право владения для потомков тех фермеров.Только по одному иску Цукерберг судится с 300 гавайцами, которые являются потомками Мануэля Рапозо, который купил 2 акра земли в 1894 году.