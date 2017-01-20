Western Union заплатит 586 миллионов долларов штрафа за поддержку мошенничества

20 января 2017 года, 13:45

Фото: AmericaRU.com

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Компания Western Union согласилась выплатить 586 миллионов долларов за урегулирование обвинений за отказ от программного обеспечения, которое должно предотвратить мошенничество и другие нарушения закона в США.Western Union придется выплатить столь значительную сумму по обвинениям в умышленном отказе от запуска эффективных программ по борьбе с отмыванием денег и пособничестве мошенничеству. Самый большой денежный сервис в мире наказан, по сути, за то, что разрешил своим агентам незаконно отмывают деньги для клиентов.«Western Union обязана нести ответственность перед американскими потребителями, защищать их от мошенников. Вместо этого компания способствует аферам», - отметила Эдит Рамирес, руководитель Федеральной комиссии по торговле США.Причиной для разбирательства стал иск в окружной суд штата Пенсильвания о том, что Western Union нарушает закон США, обрабатывая тысячи неконтролируемых транзакций и поддерживая национальные и международные схемы мошенничества. Аферисты обманывали пользователей, выдавая себя за членов семьи, потенциальных работодателей или людей, которые готовы дать приз за определенные действия. Агенты компании части замешаны в таких схемах.