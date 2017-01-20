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«Вы больше не забыты». Инаугурация Трампа началась с концерта


Вы больше не забыты. Инаугурация Трампа началась с концерта
Фото: AmericaRU.com
Инаугурация нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) началась с живого концерта в центре Lincoln Memorial. Торжество открылось с выступлений Тоби Кита, Ли Гринвуда и Джона Войта. Концерт под названием «Сделаем Америку великой вновь. Открытие праздника» транслируется в Интернете.

Трамп появился на концерте с женой Меланьей и остальными членами семьи. Образаясь к толпе, которая выстроилась в направлении памятника Вашингтону, Трамп заявил, что простые американцы «больше не забыты».

Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон также устраивали праздники в Lincoln Memorial, перед памятником в неоклассическом стиле, созданном Генри Бэконом.
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