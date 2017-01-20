Иванка Трамп надела зеленый гламурный наряд в день переезда в Вашингтон

20 января 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Дочь вновь избранного Президента США Дональда Трампа Иванка (Ivanka Trump) и ее муж Джаред Кушнер перебрались из Нью-Йорка в столицу накануне инаугурации. Ради поездки на важное событие в жизни семьи Иванка Трамп надела ярко-зеленый гламурный наряд от Оскара де ла Рента.Иванка Трамп позеленела, пишут американские СМИ. «Не в экологическом смысле, хотя она действительно планирует использовать свою платформу, чтобы работать с проблемами изменения климата. Мода первой дочери изменилась – она надела яркий костюм зеленого цвета».Поверх Иванка надела изумрудное пальто до колен. Украшения, которые она подобрала, выполнены из камня «кошачий глаз».Иванка перебралась из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы помогать отцу в исполнении обязанностей Президента США.