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Главная страница → Раздел: ПолитикаИванка Трамп надела зеленый гламурный наряд в день переезда в Вашингтон
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Иванка Трамп надела зеленый гламурный наряд в день переезда в Вашингтон


Иванка Трамп надела зеленый гламурный наряд в день переезда в Вашингтон
Фото: AmericaRU.com
Дочь вновь избранного Президента США Дональда Трампа Иванка (Ivanka Trump) и ее муж Джаред Кушнер перебрались из Нью-Йорка в столицу накануне инаугурации. Ради поездки на важное событие в жизни семьи Иванка Трамп надела ярко-зеленый гламурный наряд от Оскара де ла Рента.

Иванка Трамп позеленела, пишут американские СМИ. «Не в экологическом смысле, хотя она действительно планирует использовать свою платформу, чтобы работать с проблемами изменения климата. Мода первой дочери изменилась – она надела яркий костюм зеленого цвета».

Поверх Иванка надела изумрудное пальто до колен. Украшения, которые она подобрала, выполнены из камня «кошачий глаз».
Иванка перебралась из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы помогать отцу в исполнении обязанностей Президента США.
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