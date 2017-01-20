Джо Байден купил билет в Дэлавер и готовится к бургерам с семьей

20 января 2017 года, 12:20

Фото: AmericaRU.com

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После 44 лет в качестве сенатора и вице-президента США Джозеф Байден (Joseph R. Biden Jr.) в пятницу сядет поезд из Вашингтона в Дэлавер и посвятит ближайшее время семье.Последние 8 лет он и его жена Джилл Байден регулярно ездили работать в столицу, а дочери продолжали жить в доме на берегу озера в Гринвилле, пригороде Уилмингтона. Сын Байдена Хантер живет в Вашингтоне с женой и тремя дочерьми. По выходным семья собиралась вместе. Наконец, Джо Байден сможет провести больше времени с родными.После небольшого перерыва Байден намерен возобновить свой традиционный маршрут между столицей, где он продолжит работу, и домом. Только теперь его поездки будут проходить без кортежа «борта номер 2».Байдены освободят вице-президентскую резиденцию в Военно-морской обсерватории и уедут в Уилмингтон в пятницу. В будущем Джо и Джилл намерены найти небольшой дом рядом с Бараком и Мишель Обамой, которые также остаются в столице. Бывший вице-президент подумывает вернуться к преподаванию английского языка в колледже Северной Вирджинии.Старший сын Байдена Бо умер от рака, у него остались две дочери. В 1972 году первая жена Байдена и их дочь погибли в автокатастрофе, и с тех пор Байден пообещал себе каждую ночь возвращаться домой из Сената, чтобы быть с семьей.