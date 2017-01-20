Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 4:42 am | Чикаго 3:42 am | Сан-Франциско 1:42 am
Главная страница → Раздел: УкраинаПорошенко ликвидирует завод в российском Липецке
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Порошенко ликвидирует завод в российском Липецке


Порошенко ликвидирует завод в российском Липецке
Фото: AmericaRU.com / roshen.com
Кондитерская корпорация Roshen, принадлежащая президенту Украины Петру Порошенко, закрывает завод на территории России. Об этом сообщило агентство ЛІГА.net, ссылаясь на пресс-службу компании.

Руководство корпорации планирует полностью остановить и законсервировать производственные и инфраструктурные объекты фабрики уже в апреле этого года. Данное решение объяснили «экономическими и политическими причинами».

Отметим, что после ухудшения украино-российских отношений, произошедших после аннексии украинского Крыма, Липецкая кондитерская фабрика подвергалась неоднократным нападкам со стороны российских властей, силовиков и СМИ. Следственный комитет РФ даже возбудил против фабрики уголовное дело, обвинив её руководство в налоговом мошенничестве. На имущество предприятия был наложен арест, из-за чего его продажа невозможна.
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108587
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Квартиры - продам
квартира в прекрасном жилом комплексе квартира в прекрасном жилом комплексе
Раздел: Животные
White cockatoo White cockatoo
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Квартиры - сдам
2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен 2х комн.кв с 26.05-15.09 1600/мес с к/у манхэттен
Раздел: Барахолка
Продается новая летняя куртка BNCI Продается новая летняя куртка BNCI
Раздел: Фото и видео
Бесплатная свадебная фотосъемка Бесплатная свадебная фотосъемка
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus