Порошенко ликвидирует завод в российском Липецке

Фото: AmericaRU.com / roshen.com
Руководство корпорации планирует полностью остановить и законсервировать производственные и инфраструктурные объекты фабрики уже в апреле этого года. Данное решение объяснили «экономическими и политическими причинами».
Отметим, что после ухудшения украино-российских отношений, произошедших после аннексии украинского Крыма, Липецкая кондитерская фабрика подвергалась неоднократным нападкам со стороны российских властей, силовиков и СМИ. Следственный комитет РФ даже возбудил против фабрики уголовное дело, обвинив её руководство в налоговом мошенничестве. На имущество предприятия был наложен арест, из-за чего его продажа невозможна.
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