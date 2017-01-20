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Главная страница → Раздел: УкраинаГлаварь ЛНР нанял бригаду ВС РФ для своей охраны, - ИС
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Главарь «ЛНР» нанял бригаду ВС РФ для своей охраны, - ИС


Главарь ЛНР нанял бригаду ВС РФ для своей охраны, - ИС
Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
Жизнь и здоровье главаря сепаратистской «ЛНР» Игоря Плотницкого охраняет подразделение, полностью укомплектованное опытными кадровыми военнослужащими ВС России. Об этом сообщила группа Информационное Сопротивление.

«Главарь "лнр" после последней инсценировки покушения на себя любимого договорился с российским командованием 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК центра территориальных войск южного военного округа вооруженных сил РФ о том, что за дополнительную плату ее подразделения, причем укомплектованные исключительно российскими кадровыми военнослужащими, будут обеспечивать его безопасность», - рассказали представители ИС, уточнив, что данная группировка содержится на деньги лидера луганских сепаратистов.

Кроме того, по данным группы, ещё одно подразделение ВС России обеспечивает «мирное небо» над головой Плотницкого,обитающего в Луганске. «Для этого он за "народные деньги" нанял российских зенитчиков из состава зенитно-ракетного дивизиона 2 АК ЦТВ ВС РФ. Для их размещения были выделены несколько этажей в самом высоком в Луганске здании – шикарном отеле "Луганск"». Ведь отельное проживание и ресторанная еда намного лучше передовой и армейских харчей», - сообщили украинцы.

В ИС подчеркнули, что таких условий нет у рядовых боевиков «ЛНР». «Как правило, местные "добровольцы" денег не видят месяцами, да и форма у них более изношенная, чем у российских вояк. В этих подразделениях и самый большой процент небоевых потерь – около 20% от общего числа погибших», - поделились информацией представители группы.

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