Главарь «ЛНР» нанял бригаду ВС РФ для своей охраны, - ИС

Фото: AmericaRU.com / glava-lnr.su
«Главарь "лнр" после последней инсценировки покушения на себя любимого договорился с российским командованием 2-й отдельной мотострелковой бригады 2 АК центра территориальных войск южного военного округа вооруженных сил РФ о том, что за дополнительную плату ее подразделения, причем укомплектованные исключительно российскими кадровыми военнослужащими, будут обеспечивать его безопасность», - рассказали представители ИС, уточнив, что данная группировка содержится на деньги лидера луганских сепаратистов.
Кроме того, по данным группы, ещё одно подразделение ВС России обеспечивает «мирное небо» над головой Плотницкого,обитающего в Луганске. «Для этого он за "народные деньги" нанял российских зенитчиков из состава зенитно-ракетного дивизиона 2 АК ЦТВ ВС РФ. Для их размещения были выделены несколько этажей в самом высоком в Луганске здании – шикарном отеле "Луганск"». Ведь отельное проживание и ресторанная еда намного лучше передовой и армейских харчей», - сообщили украинцы.
В ИС подчеркнули, что таких условий нет у рядовых боевиков «ЛНР». «Как правило, местные "добровольцы" денег не видят месяцами, да и форма у них более изношенная, чем у российских вояк. В этих подразделениях и самый большой процент небоевых потерь – около 20% от общего числа погибших», - поделились информацией представители группы.
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