Пресс-секретарь Путина божится, что Россия никогда ни на кого не нападала

Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Отметим, что на днях вице-президент США Джозеф Байден выступил с резкой критикой в адрес Кремля, обвинив российские власти в агрессии и запугивании соседних стран, в частности, Украины. Москве его слова не понравились.
В ответ Песков обвинил США в навязывании соседним России странам «истеричных русофобских настроений». «Россия никогда никого не запугивала, никогда не занималась интервенцией в чужую страну, не разрушала страны целиком и не собирается этим заниматься, а наоборот активно участвует в борьбе с терроризмом с тем, чтобы сохранить страны и уберечь многие регионы от возможных необратимых последствий», - заявил пресс-секретарь Путина.
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