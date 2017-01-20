В ЕС заверили, что в Европе санкции против РФ останутся в силе даже в случае их отмены в США

Фото: AmericaRU.com / eeas.europa.eu
«Решения Европейского Союза принимаются не в Вашингтоне, а в Брюсселе, когда мы все 28 стран встречаемся. Или 27, в будущем. Наши решения о санкциях в отношении России за аннексию Крыма и в ответ на агрессию против Украины будут всегда основываться и привязаны к полной имплементации Минских договоренностей, ситуации на востоке Украины», - заверила европейка на экономическом форуме в Давосе.
С ней согласился глава МИД Польши Витольд Ващиковский. «Минские договоренности не выполнены, следовательно, говорить не о чем», - констатировал он.
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