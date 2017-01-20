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Главная страница → Раздел: УкраинаВ ЕС заверили, что в Европе санкции против РФ останутся в силе даже в случае их отмены в США
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В ЕС заверили, что в Европе санкции против РФ останутся в силе даже в случае их отмены в США


В ЕС заверили, что в Европе санкции против РФ останутся в силе даже в случае их отмены в США
Фото: AmericaRU.com / eeas.europa.eu
Высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерика Могерини утверждает, что любое решение нового президента США по поводу антироссийских санкций не повлияет на судьбу данных ограничений в Европе. Об этом сообщило агентство Укринформ.

«Решения Европейского Союза принимаются не в Вашингтоне, а в Брюсселе, когда мы все 28 стран встречаемся. Или 27, в будущем. Наши решения о санкциях в отношении России за аннексию Крыма и в ответ на агрессию против Украины будут всегда основываться и привязаны к полной имплементации Минских договоренностей, ситуации на востоке Украины», - заверила европейка на экономическом форуме в Давосе.

С ней согласился глава МИД Польши Витольд Ващиковский. «Минские договоренности не выполнены, следовательно, говорить не о чем», - констатировал он.

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