«Хабаровским живодёркам» выдвинули окончательные обвинения

Фото: AmericaRU.com
«По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Приступив к расследованию данного уголовного дела следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений. Так, установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых - несовершеннолетняя жительница города Хабаровска неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе. А 28 июля 2016 года обвиняемые девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска», - рассказали следователи.
Живодёрок и их 18-летнего подельника СК обвинил в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).
Читайте также: «Хабаровские живодёрки» издевались не только над животными, - следствие
Читайте также последние новости раздела "В мире":
- Кандидат в министры финансов США рассказал об условиях снятия санкций с России →
- США и Россия заморозят мышей на МКС →
- Россияне строят гиперзвуковое оружие, работающее на плазме →
- В Иране в результате сильного пожара обрушилось высотное здание; погибли, по меньшей мере, 30 пожарных →
- В Италии сошедшая лавина накрыла отель; 30 человек числятся пропавшими без вести →
- В России мать, задушившая собственных детей, явилась в полицию с повинной →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108579
http://www.americaru.com/news/108579