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«Хабаровским живодёркам» выдвинули окончательные обвинения


Хабаровским живодёркам выдвинули окончательные обвинения
Фото: AmericaRU.com
Следственный комитет России закончил расследование по делу двух студенток из Хабаровска, которые «прославились» благодаря фотографиям с кровавыми сценами убийств животных. Девушкам и их 18-летнему подельнику выдвинули окончательные обвинения по четырём статьям Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По версии следствия, две несовершеннолетние обвиняемые подруги с июня по август 2016 года с применением садистских методов систематически и жестоко обращались с животными, увечили их и убивали. Приступив к расследованию данного уголовного дела следователи, учитывая дерзость поведения несовершеннолетних, полностью исследовали их личности и образ жизни. В результате следствие предъявило им обвинение и в совершении других преступлений. Так, установлено, что в 2015 и 2016 годах одна из обвиняемых - несовершеннолетняя жительница города Хабаровска неоднократно размещала на странице социальной сети «ВКонтакте» изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в период с марта по октябрь 2016 года она совместно с другим несовершеннолетним парнем изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись, содержащую сцены унижения человеческого достоинства потерпевшего по признаку принадлежности к социальной группе. А 28 июля 2016 года обвиняемые девушки совершили разбойное нападение на жителя города Хабаровска», - рассказали следователи.

Живодёрок и их 18-летнего подельника СК обвинил в преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой), ч.1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

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