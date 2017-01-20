Кандидат в министры финансов США рассказал об условиях снятия санкций с России

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На слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры Мнучин заверил, что «на 100%» поддерживает идею о закреплении на законодательном уровне санкций против РФ. «Могу вас заверить, что, где есть санкции, я готов их использовать до максимального предела, установленного законом», - заявил кандидат в министры.
Вместе с тем, он допустил ослабление, либо даже полное снятие ограничительных мер с России. «Наш избранный президент дал ясно понять, что готов изменить эти санкции только в том случае если получит "лучшую сделку". То есть если мы получим нечто взамен. Будь то по ядерному оружию или в других сферах», - напомнил Мнучин.
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