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Главная страница → Раздел: В миреКандидат в министры финансов США рассказал об условиях снятия санкций с России
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Кандидат в министры финансов США рассказал об условиях снятия санкций с России


Кандидат в министры финансов США рассказал об условиях снятия санкций с России
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Кандидат на пост главы Минфина США Стивен Мнучин подтвердил готовность президента Дональда Трампа снять санкции с России. Об этом сообщило агентство ТАСС.

На слушаниях в Сенате по утверждению своей кандидатуры Мнучин заверил, что «на 100%» поддерживает идею о закреплении на законодательном уровне санкций против РФ. «Могу вас заверить, что, где есть санкции, я готов их использовать до максимального предела, установленного законом», - заявил кандидат в министры.

Вместе с тем, он допустил ослабление, либо даже полное снятие ограничительных мер с России. «Наш избранный президент дал ясно понять, что готов изменить эти санкции только в том случае если получит "лучшую сделку". То есть если мы получим нечто взамен. Будь то по ядерному оружию или в других сферах», - напомнил Мнучин.

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