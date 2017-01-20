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Главная страница → Раздел: В миреСША и Россия заморозят мышей на МКС
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США и Россия заморозят мышей на МКС


США и Россия заморозят мышей на МКС
Фото: AmericaRU.com
В этом году американские и российские учёные проведут совместное исследование «Rodent Research» на борту Международной космической станции. Проект предусматривает заморозку грызунов. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на представительницу Института медико-биологических проблем РАН Ирину Огневу.

«Проводится совместный российско-американский эксперимент Rodent Research, в рамках которого уже прошло и будет еще несколько сеансов, в которых мыши будут как заморожены на борту станции, так и возвращены на Землю живыми», - рассказала россиянка, уточнив, что оборудование для эксперимента предоставят американцы, они же и доставят его на МКС.

«В этом году планируется два сеанса: старт SpaceX10 намечен на 8 февраля, старт SpaceX12 намечен на 1 июня», - поделилась информацией Огнева.

Согласно эксперименту, мышам предстоит пережить отправку на МКС, 30-дневное пребывание на станции, а также возврат на Землю.

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