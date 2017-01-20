Россияне строят гиперзвуковое оружие, работающее на плазме

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Он заверил, что сейчас российские войска «стоят на рубеже очередной научно-технической революции». В частности, замминистра анонсировал появление абсолютно новых видов оружия, работающих на физических принципах, которые ранее не использовались в данной сфере.
«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», - рассказал Борисов, уточнив, что это далеко не все наработки.
«Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее», - уточнил замминистра.
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