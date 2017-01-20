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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне строят гиперзвуковое оружие, работающее на плазме
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Россияне строят гиперзвуковое оружие, работающее на плазме


Россияне строят гиперзвуковое оружие, работающее на плазме
Фото: AmericaRU.com
Российские учёные работают над созданием гиперзвукового оружия из «принципиально новых материалов». Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на замминистра обороны РФ Юрия Борисова.

Он заверил, что сейчас российские войска «стоят на рубеже очередной научно-технической революции». В частности, замминистра анонсировал появление абсолютно новых видов оружия, работающих на физических принципах, которые ранее не использовались в данной сфере.

«На подходе гиперзвуковое оружие, которое требует использования принципиально новых материалов и систем управления, которые работают совершенно в другой среде, в плазме», - рассказал Борисов, уточнив, что это далеко не все наработки.

«Взаимодействие между Российской академией наук и Минобороны имеет конкретные цели, прежде всего в разработке научно-технического задела. Особенно мы ожидаем серьезного прорыва в области лазерной тематики, электромагнитного оружия и так далее», - уточнил замминистра.

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