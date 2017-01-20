Электронные сигареты могут провоцировать желание курить

Фото: AmericaRU.com
Электронные сигареты, по сути, превращают жидкий никотин в пар, в котором нет вредных смол, как в обычных сигаретах. Однако электронные аналоги все равно не являются безопасными. В эксперименте, проведенном специалистами Университета Чикаго, приняли участие 108 человек, которые либо курили (электронную или обычную сигарету), либо наблюдали за тем, как курит кто-то другой.
Ученые обнаружили, что наблюдавшие участники захотели закурить, даже те, кто никогда не пробовали. Эти результаты были неожиданными и поставили под сомнение то, что с помощью электронной сигареты можно бросить курить. Более 80 процентов участников исследования пробовали курить электронные сигареты, по меньшей мере, один раз, и почти 30 процентов курили в прошлом месяце.
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