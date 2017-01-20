В результате аварии в Спригфилде погибли четыре человека, трое из которых - школьники

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Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали погибших как 20-летнего Эндрю Саважа (Andrew Savage), 18-летнего Чассиди Спенса (Chassidy Spence), 17-летнюю Катрину Ли Мейсонет (Katrina Lee Maisonet) и 17-летнюю Адрианну Эрнандес (Adrianna Hernandez). Администрация старшей школы Спригфилда подтвердила, что Спенс, Мейсонет и Эрнандес являются учениками учебного заведения. Пятый пассажир внедорожника остается в критическом состоянии.
Пожарным пришлось использовать инструмент, чтобы вытащить пассажиров и водителя из искореженного автомобиля. По словам стражей порядка, внедорожник ехал на скорости 100 километров в час в зоне, где разрешено только 50 километров в час.
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