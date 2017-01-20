В результате аварии в Спригфилде погибли четыре человека, трое из которых - школьники

20 января 2017 года, 08:08

Фото: AmericaRU.com / iStockPhoto / © Sean_Warren

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В Спригфилде, штат Массачусетс, три старшеклассника оказались среди четверых жертв автомобильной аварии. Причиной дорожно-транспортного происшествия стало превышение скорости внедорожника, в результате чего транспортное средство врезалось в дерево. Как сообщает полиция, автомобиль был украден в Милфорде, штат Коннектикут.Сотрудники правоохранительных органов идентифицировали погибших как 20-летнего Эндрю Саважа (Andrew Savage), 18-летнего Чассиди Спенса (Chassidy Spence), 17-летнюю Катрину Ли Мейсонет (Katrina Lee Maisonet) и 17-летнюю Адрианну Эрнандес (Adrianna Hernandez). Администрация старшей школы Спригфилда подтвердила, что Спенс, Мейсонет и Эрнандес являются учениками учебного заведения. Пятый пассажир внедорожника остается в критическом состоянии.Пожарным пришлось использовать инструмент, чтобы вытащить пассажиров и водителя из искореженного автомобиля. По словам стражей порядка, внедорожник ехал на скорости 100 километров в час в зоне, где разрешено только 50 километров в час.