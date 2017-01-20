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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеСокращение калорий может продлить жизнь на 18 лет
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Сокращение калорий может продлить жизнь на 18 лет


Сокращение калорий может продлить жизнь на 18 лет
Фото: AmericaRU.com
Ограничение потребляемых калорий может помочь вам прожить на 18 лет дольше, предполагает новое исследование. По словам ученых, чем меньше калорий в рационе, тем более продолжительной и здоровой будет ваша жизнь.

Однако сокращение количества калорий в более молодом возрасте не приносит пользы. Исследователи проанализировали данные двух отдельных исследований, проведенных на 200 макаках. Они уверены, что результаты можно применить к людям. Специалисты Университета Висконсина и Национального института по проблемам старения обнаружили, что взрослые приматы, которые получали на 30 процентов меньше пищи, как правило, жили на два года дольше среди самцов и почти шесть лет дольше среди самок.

По словам ученых, существуют и другие факторы, влияющие на продолжительность жизни у человека, так что, вероятно, одного изменения рациона будет мало. Необходимо учесть другие стороны здорового образа жизни, например, отказ от курения и физические нагрузки. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nature Communications».
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