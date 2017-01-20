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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесДжонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку
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Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку


Джонни Депп поблагодарил поклонников за поддержку
Фото: AmericaRU.com
Джонни Депп (Johnny Depp) выступил на церемонии вручения премии «Выбор народа» с эмоциональной речью, в которой поблагодарил своих поклонников за поддержку в трудные для него времена.

Актер получил награду всего после нескольких дней после окончания бракоразводного процесса с Эмбер Херд (Amber Heard). "Сегодня вечером я приехал сюда по одной причине. Я пришел ради вас. Те, кто поддерживал меня и доверял мне в хорошие и плохие времена. Это многое для меня значит. Вы не представляете, насколько я ценю это", - сказал 53-летний Депп, когда принимал приз.

Депп и Херд окончательно разведены с 13 января после нескольких месяцев судебных разбирательств. Актер согласился выплатить бывшей жене 7 миллионов долларов, которые она отдаст на благотворительность. 30-летняя Херд подала на развод с Деппом в мае прошлого года. Актеры познакомились в 2011 году на съемках фильма "Ромовый дневник" и поженились в феврале 2015 года.
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