Фоторедактор Meitu покоряет мир

Фото: AmericaRU.com
Приложение существует уже в течение многих лет и пользуется широкой популярностью в Китае и других азиатских странах. Компания, разработавшая его, в конце прошлого года была оценена почти в 5 миллиардов долларов, передает CNNMoney. В настоящее время Meitu занимает 33-е место в списке бесплатных приложений в Apple Store. Конечно, до вершины ему еще далеко, но 17 января программа была на 418-м месте.
Одной из наиболее отличительных особенностей приложения являются его так называемые спецэффекты. Meitu позволяет обрабатывать фотографии при помощи специальных фильтров для селфи, которые увеличивают глаза и придают им блеск. Результат – фото, где вы похожи на героя из аниме. Хотя это далеко не единственный инструмент, который предлагает приложение. Оно включает в себя различные настройки, включая возможность добавлять рамки, наклейки, текст, делать изображение размытым и применять десятки различных типов фильтров.
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