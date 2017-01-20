Фоторедактор Meitu покоряет мир

20 января 2017 года, 07:19

Фото: AmericaRU.com

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Фотоприложения, такие как Instagram и Snapchat обычно занимают верхние позиции в App Store. Однако Meitu, мало кому известное приложение для редактирования фото, уверенно пытается вырваться на первое место.Приложение существует уже в течение многих лет и пользуется широкой популярностью в Китае и других азиатских странах. Компания, разработавшая его, в конце прошлого года была оценена почти в 5 миллиардов долларов, передает CNNMoney. В настоящее время Meitu занимает 33-е место в списке бесплатных приложений в Apple Store. Конечно, до вершины ему еще далеко, но 17 января программа была на 418-м месте.Одной из наиболее отличительных особенностей приложения являются его так называемые спецэффекты. Meitu позволяет обрабатывать фотографии при помощи специальных фильтров для селфи, которые увеличивают глаза и придают им блеск. Результат – фото, где вы похожи на героя из аниме. Хотя это далеко не единственный инструмент, который предлагает приложение. Оно включает в себя различные настройки, включая возможность добавлять рамки, наклейки, текст, делать изображение размытым и применять десятки различных типов фильтров.