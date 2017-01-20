Вашингтон готовится к инаугурации Дональда Трампа

Фото: AmericaRU.com
В полдень пятницы самая спорная кампания в новейшей истории достигнет своей цели. Дерзкие заявления Трампа об ИГИЛ, его теплые отношения с Россией и критика НАТО - мир в замирании готовится к новому американскому президенту.
После церемонии инаугурации, которая пройдет в Капитолии, состоится торжественный парад. Вероятно, не обойдется и без небольших протестов, которые планируются возле местопребывания Конгресса США. Также около 40 конгрессменов отказались присутствовать на мероприятии. Неожиданной проблемой стало то, пренебрежет ли Управление национальных парков ранее введенным запретом на зонты во время этого мероприятия, так как по прогнозу обещают дождь. Посетителям, вероятно, могут позволить взять с собой маленькие складные зонты, но зонты-трости до сих пор не разрешаются.
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