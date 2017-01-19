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Главная страница → Раздел: ПолитикаДональд Трамп расстроил своих сторонников
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Дональд Трамп расстроил своих сторонников


Дональд Трамп расстроил своих сторонников
Фото: AmericaRU.com
Дональд Трамп (Donald Trump) заставил своих сторонников, проголосовавших за него на президентских выборах, задуматься о правильности решения.

"Я начинаю чувствовать, что самой большой ошибкой моей молодости было проголосовать за Трампа", - написал в Твиттере 23-летний Джозеф Ричардсон (Joseph Richardson). Его пост в конечном итоге распространился по всему Интернету как вирус. А сторонники Демократической партии наслаждались моментом: одни обвиняли парня в том, что он виноват в результате выборов, в то время как другие благодарили за признание ошибки.

"Если бы я мог вернутья в прошлое, то все равно проголосовал бы за Трампа, потому что я не хочу голосовать за Хиллари Клинтон. До сих пор мне кажется, что он был не лучшим кандидатом", - написал Ричардсон позже, добавив, что ему больше импонирует Гэри Джонсон. Другие пользователи социальной сети, которые также выразили свои сожаления по поводу выбора, сказали, что избранный президент нарушил обещание «осушить вашингтонское болото» и поддержал обвинения против соперницы. Некоторые хотят, чтобы Трамп перестал писать твиты. Но самое интересное, что если бы им вновь предоставить выбор между Трампом и Клинтон, они бы снова выбрали республиканца.
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