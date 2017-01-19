Кто в США не получает лечение высокого кровяного давления?

19 января 2017 года, 20:44

Фото: AmericaRU.com

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Темнокожие и латиноамериканцы моложе 60 лет имеют на 40 процентов меньше шансов контролировать высокое кровяное давление по сравнению с белыми американцами, предполагает новое исследование.Исследователи проанализировали данные почти 8800 взрослых. Они обнаружили, что 74 процента белых пациентов получали лечение высокого кровяного давления. Для темнокожих этот показатель был несколько ниже - на уровне 71 процента, а для выходцев из Латинской Америки - только 61 процент. Ученые также изучили данные о лечение сахарного диабета или хронического заболевания почек, и выявили, что лечение получают 43 процента белых, 37 процентов темнокожих и 31 процент латиноамериканцев.Есть и положительный момент: процент взрослых с повышенным артериальным давлением, которые принимают лекарства для улучшения состояния, вырос с 66 до 77 процентов. Результаты исследования были опубликованы в журнале «Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes».