В зоопарке Майами усыпили 49-летнюю бабушку гориллы Харамбе

Фото: AmericaRU.com
Горилла Жозефина скончалась в среду во второй половине дня. "Сегодня утром, когда Жозефина едва могла двигаться, и даже до любимого лакомства ей было не по силам дотянуться, мы поняли, что нужно делать. Было принято очень трудное, но гуманное решение усыпить ее", - сообщил представитель зоопарка. 49-летняя Жозефина родилась в дикой природе и прибыла в зоопарк Майами в марте 1983 года. Через год она родила самца гориллы по кличке Моджа, который спустя некоторое время был переведен в зоопарк Техаса, где стал отцом нескольких горилл, включая Харамбе.
В прошлом году Харамбе привлек внимание общественности, когда был застрелен в зоопарке Цинциннати. Новость об убийстве самца гориллы, который, по мнению пользователей сети, проявил заботу, моментально стала одним из самых обсуждаемых событий года в США. Кроме того, некоторые из них отметили, что эвтаназия бабушки Харамбе - это просто еще одна несправедливость против него.
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