Райан Лохте раскрыл пол будущего ребенка

19 января 2017 года, 19:56

Фото: AmericaRU.com

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Райан Лохте (Ryan Lochte) раскрыл пол будущего ребенка. В новом интервью с Us Weekly шестикратный олимпийский чемпион признался, что он и его невеста, бывшая модель журнала Playboy Кайла Рей Рейд (Kayla Rae Reid), ждут мальчика. Ребенок должен родиться в июне."Это мальчик! Кайла удивительная. Закончился первый триместр, и она снова заряжается энергией", - сказал 32-летний Лохте. По мере того, как счастливая пара готовится к рождению ребенка, они не перестают радоваться прелестям беременности. "Я почувствовал, как он пинается, и удивился. Но Кайла успокоила меня, что все в порядке. Это потрясающе", - признался спортсмен.Пара уже даже выбирает имя будущему ребенку. "Мы хотим что-то уникальное. У нас еще есть время", - сказал пловец. Лохте и Рейд обручились в октябре прошлого года и планируют связать себя узами брака в Калифорнии этой осенью.