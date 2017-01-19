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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесРайан Лохте раскрыл пол будущего ребенка
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Райан Лохте раскрыл пол будущего ребенка


Райан Лохте раскрыл пол будущего ребенка
Фото: AmericaRU.com
Райан Лохте (Ryan Lochte) раскрыл пол будущего ребенка. В новом интервью с Us Weekly шестикратный олимпийский чемпион признался, что он и его невеста, бывшая модель журнала Playboy Кайла Рей Рейд (Kayla Rae Reid), ждут мальчика. Ребенок должен родиться в июне.

"Это мальчик! Кайла удивительная. Закончился первый триместр, и она снова заряжается энергией", - сказал 32-летний Лохте. По мере того, как счастливая пара готовится к рождению ребенка, они не перестают радоваться прелестям беременности. "Я почувствовал, как он пинается, и удивился. Но Кайла успокоила меня, что все в порядке. Это потрясающе", - признался спортсмен.

Пара уже даже выбирает имя будущему ребенку. "Мы хотим что-то уникальное. У нас еще есть время", - сказал пловец. Лохте и Рейд обручились в октябре прошлого года и планируют связать себя узами брака в Калифорнии этой осенью.

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