В Иране в результате сильного пожара обрушилось высотное здание; погибли, по меньшей мере, 30 пожарных

19 января 2017 года, 19:27

Фото: AmericaRU.com

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В Тегеране в результате пожара обрушилось высотное здание. Погибли, по меньшей мере, 30 пожарных, и получили ранения еще около 75 человек, сообщают государственные СМИ.Инцидент произошел в торговом центре Plasco, расположенном в центре Тегерана. Пожарные, военные и другие аварийные службы разгребают завалы в попытке найти выживших. Иранские власти пока не готовы назвать точное число погибших.В течение нескольких часов пожарные боролись с огнем. До обрушения пожар был самым сильным на верхних этажах здания. На этих этажах располагались мастерские по пошиву одежды, сотрудники которых использовали старые керосиновые обогреватели. Сотрудники правоохранительных органов старались не впускать владельцев магазинов и других лиц, желающих забрать свои ценности. Тем не менее, нескольким удалось ускользнуть из-под бдительного ока стражей порядка. Причина пожара пока неизвестна.