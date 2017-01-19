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Главная страница → Раздел: ЭкономикаБезработица в США упала до самого низкого уровня за последние 43 года
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Безработица в США упала до самого низкого уровня за последние 43 года


Безработица в США упала до самого низкого уровня за последние 43 года
Фото: AmericaRU.com
На прошлой неделе число американцев, подавших заявление на получение пособия по безработице, сократилось до самого низкого уровня за более чем 43 года.

Министерство труда заявило, что еще 234 тысячи американцев подали заявления на получение пособия по безработице, что на 15 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе. Также это самый низкий показатель с ноября 1973 года. В настоящее время общее число людей, получающих пособие, составляет 2,05 миллиона. Это на 7,7 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.

Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 98 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. Уровень безработицы составляет 4,7 процента - близко к тому, что экономисты считают полной занятостью.
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