Безработица в США упала до самого низкого уровня за последние 43 года

Фото: AmericaRU.com
Министерство труда заявило, что еще 234 тысячи американцев подали заявления на получение пособия по безработице, что на 15 тысяч меньше, чем на предыдущей неделе. Также это самый низкий показатель с ноября 1973 года. В настоящее время общее число людей, получающих пособие, составляет 2,05 миллиона. Это на 7,7 процентов больше по сравнению с предыдущим годом.
Число заявок на пособие по безработице держится на уровне ниже 300 тысяч в течение 98 недель подряд, что говорит о здоровье рынка труда. Уровень безработицы составляет 4,7 процента - близко к тому, что экономисты считают полной занятостью.
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