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Главная страница → Раздел: Спорт и здоровьеПластические хирурги часто упускают из виду психические расстройства пациентов
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Пластические хирурги часто упускают из виду психические расстройства пациентов


Пластические хирурги часто упускают из виду психические расстройства пациентов
Фото: AmericaRU.com
Почти каждый десятый пациент, обратившийся к пластическому хирургу, страдает от психического заболевания, которое искажает его восприятие физических недостатков. Однако новое исследование показало, что врачи часто не видят данной проблемы.

Исследователи Школы медицины при Университете Джона Хопкинса в Балтиморе обнаружили, что пластические хирурги правильно поставили диагноз дисморфофобия, или телесное дисморфическое расстройство, менее 5 процентам пациентов, которые страдали от расстройства. Пациенты, страдающие дисморфофобией, которая рассматривается как вид обсессивно-компульсивного расстройства, чрезмерно убеждены в наличии у них какого-либо физического недостатка, в действительности не существующего, или резкой переоценивают имеющиеся дефекты тела. Обычно пациентам не нравится их нос, кожа или волосы.

Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале «JAMA Facial Plastic Surgery», многие специалисты подозревают, что певец Майкл Джексон, который неоднократно ложился под скальпель пластического хирурга и кардинально изменил свою внешность, боролся с дисморфофобией.
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