После инаугурации Трамп планирует не откладывать вопрос об иммиграции

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По словам людей, знакомых с планами республиканца, Трамп отменит временные меры защиты нелегальных иммигрантов, которые предпринимал Обама. В связи с этим в СМИ может появиться значительное количество новостей о рейдах на рабочие места и заявления политика о применении строгих мер. В дополнение к рейдам будет расширен круг лиц, попадающих под депортацию, а особое внимание будет уделяться тем, у кого есть судимости. Кроме того, Трамп может незамедлительно сократить число беженцев, которым разрешено пребывать в стране.
Также Трамп может ограничить въезд в Соединенные Штаты. "Нам нужно получить контроль над нашими границами и иммиграционной системой в целом. Продуманные и организованные действия помогут отсеять в первую очередь тех, кто собирается причинить вред, или тех, кто представляет опасность для общества", - сказал представитель Трампа Шон Спайсер (Sean Spicer).
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