В Италии сошедшая лавина накрыла отель; 30 человек числятся пропавшими без вести

19 января 2017 года, 17:42

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108543

В центральной части Италии сошедшая лавина накрыла горный отель, в результате чего 30 человек числятся пропавшими без вести, говорится в заявлении Департамента защиты гражданского населения. Стихийное бедствие произошло в провинции Абруццо, в 160 километрах к юго-западу от Рима.Сход лавины произошел после четырех землетрясений в регионе. В качестве меры предосторожности в Риме были закрыты школы, а также линии метрополитена. Фабрицио Курсио (Fabrizio Curcio), начальник Департамента защиты гражданского населения, сообщил, что поисково-спасательные команды добрались до отеля Rigopiano di Farindola, но ситуация трудная. Пока что спасателям не удалось обнаружить никаких признаков оставшихся в живых. СМИ показали изображения рухнувшей крыши, но неизвестно, какой ущерб был причинен зданию в результате землетрясений или лавины.