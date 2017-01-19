В Италии сошедшая лавина накрыла отель; 30 человек числятся пропавшими без вести

Фото: AmericaRU.com
Сход лавины произошел после четырех землетрясений в регионе. В качестве меры предосторожности в Риме были закрыты школы, а также линии метрополитена. Фабрицио Курсио (Fabrizio Curcio), начальник Департамента защиты гражданского населения, сообщил, что поисково-спасательные команды добрались до отеля Rigopiano di Farindola, но ситуация трудная. Пока что спасателям не удалось обнаружить никаких признаков оставшихся в живых. СМИ показали изображения рухнувшей крыши, но неизвестно, какой ущерб был причинен зданию в результате землетрясений или лавины.
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