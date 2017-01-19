В Украине пророссийского боевика приговорили к 8 с половиной годам тюрьмы

Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
«Житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам т.н. "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управление гуманитарных операций", специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел в незаконное вооруженное формирование "батальон специального назначения "Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», - рассказали в СБУ, отметив, что боевик был арестован в ноябре 2015 года, когда он вернулся в Николаев «в отпуск».
При обыске у него обнаружили 200-грамовую тротиловую шашку с взрывателями, инструкцию по работе с взрывчаткой, а также удостоверение боевика «ЛНР».
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 258 (терроризм) и 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины. Суд признал его виновным и приговорил к 8 с половиной годам лишения свободы.
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