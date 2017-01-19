Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США
Нью-Йорк/Майами 12:09 pm | Чикаго 11:09 am | Сан-Франциско 9:09 am
Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине пророссийского боевика приговорили к 8 с половиной годам тюрьмы
Украина
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

В Украине пророссийского боевика приговорили к 8 с половиной годам тюрьмы


В Украине пророссийского боевика приговорили к 8 с половиной годам тюрьмы
Фото: AmericaRU.com / facebook.com/gp.gov.ua
В украинском городе Николаеве суд признал виновным в терроризме и приговорил к 8 с половиной годам тюрьмы боевика «ЛНР». Об этом сообщило областное управление Службы безопасности Украины.

«Житель Николаева в 2014 году присоединился к боевикам т.н. "ЛНР". Сначала он находился в составе террористической группировки "управление гуманитарных операций", специализировавшегося на диверсиях против мирного населения под видом украинских подразделений. Затем боевик перешел в незаконное вооруженное формирование "батальон специального назначения "Вымпел", в котором принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции», - рассказали в СБУ, отметив, что боевик был арестован в ноябре 2015 года, когда он вернулся в Николаев «в отпуск».

При обыске у него обнаружили 200-грамовую тротиловую шашку с взрывателями, инструкцию по работе с взрывчаткой, а также удостоверение боевика «ЛНР».

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям 258 (терроризм) и 263 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) УК Украины. Суд признал его виновным и приговорил к 8 с половиной годам лишения свободы.

Читайте также: В Украине к 8 годам тюрьмы приговорили сотрудника «КГБ ЛНР».
Читайте также последние новости раздела "Украина":
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108541
Прогресс
Шоу-бизнес

События/Скандалы
Спорт и здоровье
Политика
Аналитика
Объявления
Раздел: Бизнес и маркетинг
Продаю Детский образовательный и развлекательный центр Продаю Детский образовательный и развлекательный центр
Раздел: Требуются
Работа по установке кабельного ТВ Работа по установке кабельного ТВ
Раздел: Квартиры - сдам
Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде Сдам квартиру 1 бедрум в Голливуде
Раздел: Компьютеры
Ремонт компьютеров Ремонт компьютеров
Раздел: Услуги
СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США СТРАХОВАНИЕ всех видов Бизнеса в США
Раздел: Услуги
NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы NE Stairs Недорогие и качественные деревянные лестницы
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ

Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
Экспорт новостей США / News export Блог Радио Статьи Новости за день Заголовки за день Новости за вчера Заголовки за вчера Рейтинг TV
О проекте Связаться с нами Реклама в США / Advertise with us Terms of use Associated Press Legal Notice
2004-2017 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus