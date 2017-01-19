В Украине расследуется загадочная смерть военнослужащего

Фото: AmericaRU.com / od.npu.gov.ua
«В харьковском госпитале скончался 34-летний боец, который был доставлен 8 января из госпиталя в Северодонецке. У него диагностировали химический ожог глотки, пищевода, желудка, верхних дыхательных путей, а также закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, закрытый перелом костей носа, рвано-убойную рану ушной раковины, закрытую тупую травму грудной клетки и живота», - рассказал представитель НП, отметив, что по данному делу было возбуждено уголовное дело по ст.348 УК Украины (Посягательство на жизнь военнослужащего).
«Назначена экспертиза для установления причины смерти солдата. Расследование продолжается», - уточнила Алексеева.
По данным неподтверждённым данным, военнослужащий был жестоко избит по месту службы. Химический ожог он получил от уксуса.
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