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Главная страница → Раздел: УкраинаУкраинцы привлекли компанию BGR Group для продвижения своих интересов в США
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Украинцы привлекли компанию BGR Group для продвижения своих интересов в США


Украинцы привлекли компанию BGR Group для продвижения своих интересов в США
Фото: AmericaRU.com / mediarnbo.org
Украинцы планируют продвигать свои интересы в США с помощью известной вашингтонской лоббистской компании BGR Group. Об этом сообщил замглавы администрации президента Украины и секретарь Нацсовета реформ Дмитрий Шимкив.

«С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ в Украине, (…) в качестве консультантов была привлечена американская компания BGR Group», - рассказал украинец.

Шимкив также подчеркнул, что «данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств».
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