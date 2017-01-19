Украинцы привлекли компанию BGR Group для продвижения своих интересов в США

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«С целью продвижения интересов Украины в США, привлечения американских инвестиций и информирования правительственных и общественных институтов США о достижениях и результатах реформ в Украине, (…) в качестве консультантов была привлечена американская компания BGR Group», - рассказал украинец.
Шимкив также подчеркнул, что «данная инициатива проходит при поддержке доноров, без использования государственных средств».
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