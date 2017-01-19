Мужчина из Айдахо серьезно пострадал, когда электронная сигарета взорвалась у его лица

Фото: AmericaRU.com
Эндрю холл (Andrew Hall) разместил фото и описал ситуацию на Facebook в воскресенье. Его пост просмотрели больше 450 тысяч раз. «Я все еще остаюсь в отделении интенсивной терапии, но мне уже лучше. Я курил электронные сигареты около года и теперь, после случившегося, у меня нет никакого желания сделать это вновь», - отметил пострадавший.
Эндрю Холл заявил, что потерял 7 зубов и получил ожоги лица и шеи 2-й степени. Хирурги достали из кожи и полости рта несколько кусков пластика и других инородных тел. «Мне повезло. Мою комнату просто разнесло», - отметил он.
С 2009 по 2014 годы зафиксировано 25 случаев взрыва электронных сигарет в США. По официальным подсчетам, на сегодняшний день их использует больше 2,5 миллионов американцев.
Читайте также последние новости раздела "События/Скандалы":
- Жена стрелка из Орландо не признает себя виновной →
- Во время акции протеста возле отеля Трампа обгорел человек →
- Джордж Буш-старший госпитализирован →
- Пожарные спасли девочку, застрявшую в дымоходе →
- В результате пожара в Лос-Анджелесе четверо детей получили ранения →
- Полиция арестовала троих протестующих против строительства трубопровода в Северной Дакоте →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108535
http://www.americaru.com/news/108535