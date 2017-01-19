Мужчина из Айдахо серьезно пострадал, когда электронная сигарета взорвалась у его лица

19 января 2017 года, 15:20

Фото: AmericaRU.com

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Житель Айдахо получил серьезные ранения после того, как электронная сигарета взорвалась рядом с его лицом. Также сильно пострадала комната, где курил американец.Эндрю холл (Andrew Hall) разместил фото и описал ситуацию на Facebook в воскресенье. Его пост просмотрели больше 450 тысяч раз. «Я все еще остаюсь в отделении интенсивной терапии, но мне уже лучше. Я курил электронные сигареты около года и теперь, после случившегося, у меня нет никакого желания сделать это вновь», - отметил пострадавший.Эндрю Холл заявил, что потерял 7 зубов и получил ожоги лица и шеи 2-й степени. Хирурги достали из кожи и полости рта несколько кусков пластика и других инородных тел. «Мне повезло. Мою комнату просто разнесло», - отметил он.С 2009 по 2014 годы зафиксировано 25 случаев взрыва электронных сигарет в США. По официальным подсчетам, на сегодняшний день их использует больше 2,5 миллионов американцев.