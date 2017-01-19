Крем против рака кожи смертельно опасен для собак

19 января 2017 года, 14:35

Фото: AmericaRU.com

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Крем, который, используется для лечения и профилактики рака кожи, стал причиной смерти 5 собак, случайно съевших его. Управление по контролю над пищевыми продуктами и медикаменты предостерегает владельцев домашних животных, чтобы они держали препарат подальше от питомцев.Крем называется фторурацил и продается под торговыми марками Carac, Efudex и Fluoroplex.Собаки, игравшиеся тюбиком, случайно прокусили его и умерли через 12 часов. Одно из животных отвезли к ветеринару, но ее все равно пришлось усыпить, поскольку противоядия от лекарства нет.«Людям, использующим этот препарат, следует проявлять осторожность в хранении. Даже очень малые количества опасны для собак», - говорят представители FDA. Также стоит хранить в недоступном месте ткань или аппликатор с остатками препарата. Нельзя гладить и трогать собак после использования крема.