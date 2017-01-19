Крем против рака кожи смертельно опасен для собак

Фото: AmericaRU.com
Крем называется фторурацил и продается под торговыми марками Carac, Efudex и Fluoroplex.Собаки, игравшиеся тюбиком, случайно прокусили его и умерли через 12 часов. Одно из животных отвезли к ветеринару, но ее все равно пришлось усыпить, поскольку противоядия от лекарства нет.
«Людям, использующим этот препарат, следует проявлять осторожность в хранении. Даже очень малые количества опасны для собак», - говорят представители FDA. Также стоит хранить в недоступном месте ткань или аппликатор с остатками препарата. Нельзя гладить и трогать собак после использования крема.
Читайте также последние новости раздела "Спорт и здоровье":
- Когда действительно стоит оставлять детей дома и не пускать в школу? →
- Стимулирующий препарат помогает быстрее восстановиться после депрессии →
- Многим взрослым по ошибке диагностируют астму →
- Верблюжье молоко - панацея от всех болезней? →
- Чашка кофе уменьшает воспаление и продлевает жизнь →
- Расстройство пищевого поведения может внезапно возникнуть в среднем возрасте →
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/108533
http://www.americaru.com/news/108533