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Cassini снял крошечную луну, которая формирует кольцо Сатурна


Cassini снял крошечную луну, которая формирует кольцо Сатурна
Фото: AmericaRU.com
Космический зонд Cassini сделал снимки маленькой луны Сатурна Дафниса, который был обнаружен лишь в 2005 году. Спутник, в поперечнике достигающий лишь 8 километров, имеет неправильную форму и шаткую орбиту, чем влияет на формирование одного из колец.

Дафнис вращается внутри кольца А в пространстве под названием «щель Килера» (Keeler Gap). Его называют луной-пастухом, поскольку он «пробивает» пробел внутри планетарного кольца.

Щель Килера имеет ширину всего 42 км. Сила тяжести и движения Дафниса по орбите вызывают остроконечные волны на краях кольца в вертикальном и горизонтальном направлении. На новых снимках Cassini можно увидеть слабый «завиток» материи слева от Дафниса.
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