Cassini снял крошечную луну, которая формирует кольцо Сатурна

Фото: AmericaRU.com
Дафнис вращается внутри кольца А в пространстве под названием «щель Килера» (Keeler Gap). Его называют луной-пастухом, поскольку он «пробивает» пробел внутри планетарного кольца.
Щель Килера имеет ширину всего 42 км. Сила тяжести и движения Дафниса по орбите вызывают остроконечные волны на краях кольца в вертикальном и горизонтальном направлении. На новых снимках Cassini можно увидеть слабый «завиток» материи слева от Дафниса.
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