Cassini снял крошечную луну, которая формирует кольцо Сатурна

19 января 2017 года, 13:40

Фото: AmericaRU.com

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Предыдущая

новость

раздела Прямая ссылка на новость:

http://www.americaru.com/news/108531

Космический зонд Cassini сделал снимки маленькой луны Сатурна Дафниса, который был обнаружен лишь в 2005 году. Спутник, в поперечнике достигающий лишь 8 километров, имеет неправильную форму и шаткую орбиту, чем влияет на формирование одного из колец.Дафнис вращается внутри кольца А в пространстве под названием «щель Килера» (Keeler Gap). Его называют луной-пастухом, поскольку он «пробивает» пробел внутри планетарного кольца.Щель Килера имеет ширину всего 42 км. Сила тяжести и движения Дафниса по орбите вызывают остроконечные волны на краях кольца в вертикальном и горизонтальном направлении. На новых снимках Cassini можно увидеть слабый «завиток» материи слева от Дафниса.