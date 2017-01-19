Американские ученые официально объявили 2016 год самым жарким

Фото: AmericaRU.com
Два ведущих научных агентства из США объявили 2016 год рекордно горячим. Средняя температура поверхности Земли в прошлом году, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, составила на 0,4 градуса Цельсия выше, чем годом ранее. Агентство начало вести отчеты о температуре в 1880 году.
Средняя температура поверхности суши и океанов планеты оказалась почти на градус выше, чем в среднем в XX веке. Данные этого агентства подтверждают специалисты NASA по климату.
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