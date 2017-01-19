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Главная страница → Раздел: ПрогрессАмериканские ученые официально объявили 2016 год самым жарким
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Американские ученые официально объявили 2016 год самым жарким


Американские ученые официально объявили 2016 год самым жарким
Фото: AmericaRU.com
Третий год подряд жара бьет рекорды. Американские климатологи объявили 2016 год рекордно жарким на планете.

Два ведущих научных агентства из США объявили 2016 год рекордно горячим. Средняя температура поверхности Земли в прошлом году, по данным Национального управления океанических и атмосферных исследований, составила на 0,4 градуса Цельсия выше, чем годом ранее. Агентство начало вести отчеты о температуре в 1880 году.

Средняя температура поверхности суши и океанов планеты оказалась почти на градус выше, чем в среднем в XX веке. Данные этого агентства подтверждают специалисты NASA по климату.
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