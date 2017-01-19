Apple в 2017 году выпустит сразу три планшета

19 января 2017 года, 12:50

Фото: AmericaRU.com

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Американская корпорация Apple планирует на этот год выпуск сразу трех новых планшетов. Речь идет о 9,7-дюймовом IPad в приятном ценовом диапазоне, 10,5-дюймовом IPad и модернизированном 12,9-дюймовом IPad Pro.Ожидается, что массовый выпуск первого планшета начнется в первом квартале этого года. Два других появятся на рынке позже – во втором квартале.Apple будет также закупать компоненты от своих вторичных поставщиков для своего нового 9,7-дюймового IPad в Корее. Seoul Semiconductor будет поставлять LED для устройства. Ранее для производства 9,7-дюймовых IPad Apple работала с поставщиком Nichia.