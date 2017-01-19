Apple в 2017 году выпустит сразу три планшета

Фото: AmericaRU.com
Ожидается, что массовый выпуск первого планшета начнется в первом квартале этого года. Два других появятся на рынке позже – во втором квартале.
Apple будет также закупать компоненты от своих вторичных поставщиков для своего нового 9,7-дюймового IPad в Корее. Seoul Semiconductor будет поставлять LED для устройства. Ранее для производства 9,7-дюймовых IPad Apple работала с поставщиком Nichia.
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