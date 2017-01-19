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В США органическую курятину будут проверять больше, чем обычную


В США органическую курятину будут проверять больше, чем обычную
Фото: AmericaRU.com
Федеральные власти США приняли решение о нормах выращивания органической курятины и о проверках этого мяса. В частности, после жарких споров и долгих лет раздумий были приняты правила, сколько жизненного пространства должна иметь органически выращенная курица.

Это и другие аспекты касаются норм благосостояния животных в органической пищевой промышленности. Самые строгие правила приняты для органического производства яиц.
Согласно новым правилам, фермеры должны обеспечить, по крайней мере, треть метра открытого пространства для каждой курицы весом 1 килограмм. Это означает, что на стаю птиц из 20 тысяч фермерам придется выделить целый акр, заявил Джесси Лафламм (Jesse Laflamme), генеральный директор Pete and Gerry`s Organic Eggs.

По информации Министерства сельского хозяйства США, около четверти всех органических в настоящее время поступает из хозяйств, которые не отвечают требованиям нового стандарта. Для перехода к новым нормам для фермеров выделять период адаптации – до 5 лет. За это время производителям нужно успеть перестроить курятники, создать большие пастбища для кур, если они хотят сохранить право на продажу органических яиц.
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