В США органическую курятину будут проверять больше, чем обычную

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Это и другие аспекты касаются норм благосостояния животных в органической пищевой промышленности. Самые строгие правила приняты для органического производства яиц.
Согласно новым правилам, фермеры должны обеспечить, по крайней мере, треть метра открытого пространства для каждой курицы весом 1 килограмм. Это означает, что на стаю птиц из 20 тысяч фермерам придется выделить целый акр, заявил Джесси Лафламм (Jesse Laflamme), генеральный директор Pete and Gerry`s Organic Eggs.
По информации Министерства сельского хозяйства США, около четверти всех органических в настоящее время поступает из хозяйств, которые не отвечают требованиям нового стандарта. Для перехода к новым нормам для фермеров выделять период адаптации – до 5 лет. За это время производителям нужно успеть перестроить курятники, создать большие пастбища для кур, если они хотят сохранить право на продажу органических яиц.
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