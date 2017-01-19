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Главная страница → Раздел: ЭкономикаКрупнейший в США коллектор по сбору студенческих долгов обманул миллионы людей
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Крупнейший в США коллектор по сбору студенческих долгов обманул миллионы людей


Крупнейший в США коллектор по сбору студенческих долгов обманул миллионы людей
Фото: AmericaRU.com
Navient, крупнейший коллектор по возвращению долгов студенческих кредитов в Америке, обманул около 12 миллионов человек. В среду против компании был подан иск, и общие претензии касаются неправильного взимания долгов.

Navient в течение многих лет делала серьезные ошибки почти на каждом этапе коллекции и вводила в заблуждение должников, заставляя погашать излишние суммы миллионы заемщиков. Общая сумма долга, изъятого у 12 миллионов клиентов, оценивается в 300 миллиардов долларов по частным и федеральным кредитам на обучение. Таким образом, каждый из 4 кредитов был возвращен компанией, при этом должники платили больше положенного.

Процесс против компании Navient ведет Лиза Мэдигэн (Lisa Madigan), генеральный прокурор штата Иллинойс. Компания работает по контрактам сбора долгов от банков, правительства и частных кредиторов.
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