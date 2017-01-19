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Главная страница → Раздел: Культура/Шоу-бизнесВ Голливуде вручили People’s Choice Awards - 2017
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В Голливуде вручили People’s Choice Awards - 2017


В Голливуде вручили People’s Choice Awards - 2017
Фото: AmericaRU.com
Звезды Голливуда и развлекательной индустрии Америки собрались в Лос-Анджелесе в среду вечером на вручение ежегодной премии People’s Choice Awards. Телеведущая Эллен ДеДженерес стала рекордсменкой, получив 20-ю по счету награду.

Список победителей People’s Choice Awards – 2017:

Кино
Любимый фильм - В поисках Дори (Finding Dory)
Любимый экшн-фильм - Дэдпул (Deadpool)
Любимый комедийный фильм - Очень плохие мамочки (Bad Moms)
Любимый драматический фильм - До встречи с тобой (Me Before You)
Любимый семейный фильм - В поисках Дори (Finding Dory)
Любимый триллер - Девушка в поезде (The Girl on the Train)
Любимая актриса - Дженнифер Лоуренс
Любимый актер - Том Хэнкс
Любимый драматический киноактер - Том Хэнкс
Любимая драматическая киноактриса - Блейк Лайвли
Любимая актриса экшн - Марго Робби
Любимый актер экшн - Роберт Дауни-младший
Любимый комедийный киноактер - Кевин Харт
Любимая комедийная киноактриса - Мелисса МакКарти
Любимый голос в мультфильме - Эллен Дедженерес (В поисках Дори)
Любимая икона кино - Джонни Депп

Телевидение
Любимое телешоу - Чужестранка (Outlander )
Любимая комедия сетевого телевидения - Теория большого взрыва (The Big Bang Theory)
Любимая драма сетевого телевидения- Анатомия страсти (Grey`s Anatomy)
Любимая комедийная телеактриса - София Вергара
Любимый комедийный телеактер - Джим Парсонс
Любимая драматическая телеактриса - Приянка Чопра
Любимый драматический телеактер - Джастин Чемберс
Любимая драма кабельного телевидения - Мотель Бейтсов (Bates Motel)
Любимая актриса криминальной теледрамы - Дженнифер Лопес
Любимая новая телекомедия - Все схвачено (Man With a Plan)
Любимая новая теледрама - Это мы (This Is Us)
Любимы актер в новом сериале - Мэтт ЛеБлан
Любимая актриса в новом сериале - Кристен Белл
Любимый фантастический сериал - Сверхъестественное (Supernatural)
Любимый фантастический сериал кабельного телевидения - Ходячие мертвецы (The Walking Dead )
Любимый телеведущий дневного шоу - Эллен Дедженерес
Любимый телеведущий вечернего шоу - Джимми Фэллон
Любимая программа - Голос (The Voice)
Любимая программа на кабельном телевидении - Папочка (Baby Daddy)
Любимый мультсериал - Симпсоны (The Simpsons )
Музыка
Любимая песня года - Джастин Тимберлейк, Can`t Stop the Feeling
Любимый альбом года - Блейк Шелтон, If I`m Honest
Любимый исполнитель - Джастин Тимберлейк
Любимая исполнительница - Бритни Спирс
Любимая группа - Fifth Harmony
Любимый хип-хоп-исполнитель - G-Easy
Любимый кантри-исполнитель - Блейк Шелтон
Любимая кантри-исполнительница - Кэрри Андервуд
Любимый поп-исполнитель - Бритни Спирс
Любимый R&B-исполнитель - Рианна

Специальные премии
Любимый филантроп - Тайлер Перри
Любимая звезда в социальных сетях - Бритни Спирс
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