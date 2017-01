В Голливуде вручили People’s Choice Awards - 2017

19 января 2017 года, 11:20

Фото: AmericaRU.com

Звезды Голливуда и развлекательной индустрии Америки собрались в Лос-Анджелесе в среду вечером на вручение ежегодной премии People’s Choice Awards. Телеведущая Эллен ДеДженерес стала рекордсменкой, получив 20-ю по счету награду.Любимый фильм - В поисках Дори (Finding Dory)Любимый экшн-фильм - Дэдпул (Deadpool)Любимый комедийный фильм - Очень плохие мамочки (Bad Moms)Любимый драматический фильм - До встречи с тобой (Me Before You)Любимый семейный фильм - В поисках Дори (Finding Dory)Любимый триллер - Девушка в поезде (The Girl on the Train)Любимая актриса - Дженнифер ЛоуренсЛюбимый актер - Том ХэнксЛюбимый драматический киноактер - Том ХэнксЛюбимая драматическая киноактриса - Блейк ЛайвлиЛюбимая актриса экшн - Марго РоббиЛюбимый актер экшн - Роберт Дауни-младшийЛюбимый комедийный киноактер - Кевин ХартЛюбимая комедийная киноактриса - Мелисса МакКартиЛюбимый голос в мультфильме - Эллен Дедженерес (В поисках Дори)Любимая икона кино - Джонни ДеппЛюбимое телешоу - Чужестранка (Outlander )Любимая комедия сетевого телевидения - Теория большого взрыва (The Big Bang Theory)Любимая драма сетевого телевидения- Анатомия страсти (Grey`s Anatomy)Любимая комедийная телеактриса - София ВергараЛюбимый комедийный телеактер - Джим ПарсонсЛюбимая драматическая телеактриса - Приянка ЧопраЛюбимый драматический телеактер - Джастин ЧемберсЛюбимая драма кабельного телевидения - Мотель Бейтсов (Bates Motel)Любимая актриса криминальной теледрамы - Дженнифер ЛопесЛюбимая новая телекомедия - Все схвачено (Man With a Plan)Любимая новая теледрама - Это мы (This Is Us)Любимы актер в новом сериале - Мэтт ЛеБланЛюбимая актриса в новом сериале - Кристен БеллЛюбимый фантастический сериал - Сверхъестественное (Supernatural)Любимый фантастический сериал кабельного телевидения - Ходячие мертвецы (The Walking Dead )Любимый телеведущий дневного шоу - Эллен ДедженересЛюбимый телеведущий вечернего шоу - Джимми ФэллонЛюбимая программа - Голос (The Voice)Любимая программа на кабельном телевидении - Папочка (Baby Daddy)Любимый мультсериал - Симпсоны (The Simpsons )МузыкаЛюбимая песня года - Джастин Тимберлейк, Can`t Stop the FeelingЛюбимый альбом года - Блейк Шелтон, If I`m HonestЛюбимый исполнитель - Джастин ТимберлейкЛюбимая исполнительница - Бритни СпирсЛюбимая группа - Fifth HarmonyЛюбимый хип-хоп-исполнитель - G-EasyЛюбимый кантри-исполнитель - Блейк ШелтонЛюбимая кантри-исполнительница - Кэрри АндервудЛюбимый поп-исполнитель - Бритни СпирсЛюбимый R&B-исполнитель - РианнаЛюбимый филантроп - Тайлер ПерриЛюбимая звезда в социальных сетях - Бритни Спирс