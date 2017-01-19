На Ближнем Востоке ожидают изменений в связи с приходом Трампа

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Сирия является основным испытанием обещаний Трампа к трезвой внешней политике. События в Сирии могут показать, готова ли отказаться Америка от развития демократии и верховенства закона, чтобы переломить ход войны в регионе. Трамп неоднократно говорил о главном враге страны – Исламском государстве, и о своей готовности отказаться от общих ценностей в пользу победы над ним.
Аарон Дэвид Миллер, советник по Ближнему Востоку у пяти американских президентов, ожидает, что Трамп, в отличие от Обамы, в «борьбе с терроризмом» сможет применить военную силу в Ираке и Сирии, и это может развернуть полномасштабную гражданскую войну.
Саудовская Аравия ожидает поддержку со стороны Вашингтона против своего главного соперника Ирана. В ситуации с Израилем и Палестинской автономией, Дональд Трамп, скорее всего, будет действовать как бизнесмен – поддержит более выгодную позицию, считают эксперты.
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