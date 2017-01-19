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Главная страница → Раздел: ПолитикаНа Ближнем Востоке ожидают изменений в связи с приходом Трампа
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На Ближнем Востоке ожидают изменений в связи с приходом Трампа


На Ближнем Востоке ожидают изменений в связи с приходом Трампа
Фото: AmericaRU.com
Политика нового Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) на внешнем уровне может обрушиться как землетрясение на Ближний Восток, охваченный охваченном противоборствующими группировками. Приход нового главы Соединенных Штатов может сильно изменить картину в регионе вплоть до немыслимых ранее альянсов.

Сирия является основным испытанием обещаний Трампа к трезвой внешней политике. События в Сирии могут показать, готова ли отказаться Америка от развития демократии и верховенства закона, чтобы переломить ход войны в регионе. Трамп неоднократно говорил о главном враге страны – Исламском государстве, и о своей готовности отказаться от общих ценностей в пользу победы над ним.

Аарон Дэвид Миллер, советник по Ближнему Востоку у пяти американских президентов, ожидает, что Трамп, в отличие от Обамы, в «борьбе с терроризмом» сможет применить военную силу в Ираке и Сирии, и это может развернуть полномасштабную гражданскую войну.

Саудовская Аравия ожидает поддержку со стороны Вашингтона против своего главного соперника Ирана. В ситуации с Израилем и Палестинской автономией, Дональд Трамп, скорее всего, будет действовать как бизнесмен – поддержит более выгодную позицию, считают эксперты.
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