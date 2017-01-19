В России мать, задушившая собственных детей, явилась в полицию с повинной

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«19 января в отдел полиции г. Братска поступил телефонный звонок от 31-летней женщины, которая сообщила, что совершила убийство своих детей. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. В квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела двоих детей, 2011 и 2015 годов рождения», - рассказали следователи, отметив, что данная семья числилась благополучной, хотя женщина ранее неоднократно обращалась к психиатру.
В отношении женщины было заведено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетних). Расследование продолжается.
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