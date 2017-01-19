Жена стрелка из Орландо не признает себя виновной

19 января 2017 года, 10:30

Фото: AmericaRU.com

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Арестованная на днях Нур Салман (Noor Salman), вдова террориста Омара Матина (Omar Mateen), убившего 50 человек в ночном клубе Орландо, продолжает настаивать на своей невиновности. Она отказывается признать себя виновной в соучастии в подготовке теракта и обмане властей после бойни.Нур Салман была арестована в доме в Родео, к северу от Окленда. Ей грозит пожизненное заключение, если суд признает ее виновной. Прокуроры настаивают, что Салман не только была в курсе планов мужа, но и помогала ему в подготовке. Также ее обвиняют в даче ложных показаний. Адвокат обвиняемой Линда Морено выстраивает защиту на том, что Салман – жертва домашнего насилия, которая ничего не подозревала о намерениях Матина.Женщина заявляет, что оставалась с мужем, только чтобы защитить 4-летнего сына. Она отмечает, что ничего не знала о его планах, пока он не позвонил ей около 4 утра и не спросил, смотрит ли она новости. Салман говорит, что последним сообщением Матина были слова: «Я люблю тебя, детка».Напомним, Омар Матин убил 49 человек и ранил 50 в ночном клубе для геев «Пульс в Орландо». Он был убит полицейскими после нескольких часов противостояния.