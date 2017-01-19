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Главная страница → Раздел: УкраинаВ СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска
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В СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска


В СМИ опубликовали письмо Януковича к Путину с просьбой ввести войска
Фото: AmericaRU.com / kremlin.ru
Украинское издание «Цензор.нет» опубликовало письмо бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому коллеге Владимиру Путину, написанное за несколько дней до аннексии Крыма. В нем Янукович просит ввести в Украину российские войска.

Письмо, датированное 3 марта 2014 года, на заседании Совбеза ООН продемонстрировал лично постпред России Виталий Чуркин. «События на Майдане, незаконный захват власти в Киеве привели к тому, что Украина оказалась на пороге гражданской войны. В стране царят хаос и анархия, жизнь, безопасность и права людей, особенно на юго-востоке и в Крыму - под угрозой. Под влиянием западных стран осуществляется открытый террор и насилие, люди преследуются по политическим и языковым признакам. В связи с этим обращаюсь к Президенту России В. В. Путину с просьбой использовать Вооруженные силы Российской Федерации», - написал Янукович, обосновав свою просьбу стремлением «восстановить законность, мир, правопорядок, стабильность и защиту Украины».

Отметим, что и письмо экс-президента, и подтверждение его подлинности от российского дипломата Чуркина, взяли на вооружение украинские следователи. Документы приобщили к уголовному делу, заведённому на Януковича.

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