В Украине ответили на претензии «Human Rights Whatch» по поводу запрета «Дождя»

Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
«Публично обращаюсь к сотруднице организации "Human Rights Whatch" Тане Купер с призывом обратиться к властям РФ с требованием разблокировать трансляцию в России украинских телеканалов - 5-го, 1 +1, Эспрессо ТВ, 24 канала, а также работу сайтов Миротворец, Цензор.нет, "Украинская Правда"», - заявил украинец, напомнив правозащитнице, что в России «в кабельных сетях не транслируется ни один украинский канал».
«Ждём Вашей реакции уважаемая Таня Купер на этот недружелюбный со стороны РФ факт», - отметил Геращенко.
Он также добавил, что украинские власти позволят «Дождю» вещать в Украине только после того, как в РФ будет разблокирована робота всех украинских СМИ, а сам «Дождь» признает Крым украинской территорией.
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