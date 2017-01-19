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Главная страница → Раздел: УкраинаВ Украине ответили на претензии Human Rights Whatch по поводу запрета Дождя
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В Украине ответили на претензии «Human Rights Whatch» по поводу запрета «Дождя»


В Украине ответили на претензии Human Rights Whatch по поводу запрета Дождя
Фото: AmericaRU.com / mvs.gov.ua
Советник Министра внутренних дел Украины Антон Геращенко прокомментировал требование представительницы правозащитной организации «Human Rights Whatch» позволить российскому телеканалу «Дождь» вещать на украинской территории.

«Публично обращаюсь к сотруднице организации "Human Rights Whatch" Тане Купер с призывом обратиться к властям РФ с требованием разблокировать трансляцию в России украинских телеканалов - 5-го, 1 +1, Эспрессо ТВ, 24 канала, а также работу сайтов Миротворец, Цензор.нет, "Украинская Правда"», - заявил украинец, напомнив правозащитнице, что в России «в кабельных сетях не транслируется ни один украинский канал».

«Ждём Вашей реакции уважаемая Таня Купер на этот недружелюбный со стороны РФ факт», - отметил Геращенко.

Он также добавил, что украинские власти позволят «Дождю» вещать в Украине только после того, как в РФ будет разблокирована робота всех украинских СМИ, а сам «Дождь» признает Крым украинской территорией.

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