Россияне на 3 года продлили вид на жительство беглецу Сноудену

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«Ему продлили вид на жительство еще на три года, то есть до 2020 года», - сообщил юрист, отметив, что Сноудон вполне возможно обратиться к российским властям за получением гражданства РФ.
«Но исключительно он сам будет принимать решение об этом», - подчеркнул Кучерена.
Отметим, что Сноуден – бывший технический специалист и спецагент ЦРУ и Агентства нацбезопасности США (АНБ). В 2013 году он передал изданиям «The Guardian» и «The Washington Post» секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами с помощью информационных сетей, чем вызвал небывалый скандал в США. Американцы заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности (1,7 млн. секретных документов об операциях американских войск). Сейчас американец скрывается на территории РФ. Скорее всего, он проживает либо в Москве, либо в пригороде российской столицы.
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