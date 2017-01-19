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Главная страница → Раздел: В миреРоссияне на 3 года продлили вид на жительство беглецу Сноудену
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Россияне на 3 года продлили вид на жительство беглецу Сноудену


Россияне на 3 года продлили вид на жительство беглецу Сноудену
Фото: AmericaRU.com / Скриншот видео
Власти РФ продлили до 2020 года вид на жительство бывшему сотруднику американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Эдварду Сноудену, находящемуся в международном розыске. Об этом сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на адвоката американца Анатолия Кучерену.

«Ему продлили вид на жительство еще на три года, то есть до 2020 года», - сообщил юрист, отметив, что Сноудон вполне возможно обратиться к российским властям за получением гражданства РФ.

«Но исключительно он сам будет принимать решение об этом», - подчеркнул Кучерена.

Отметим, что Сноуден – бывший технический специалист и спецагент ЦРУ и Агентства нацбезопасности США (АНБ). В 2013 году он передал изданиям «The Guardian» и «The Washington Post» секретную информацию о тотальной слежке американских спецслужб за гражданами с помощью информационных сетей, чем вызвал небывалый скандал в США. Американцы заочно предъявили Сноудену обвинения в шпионаже и похищении государственной собственности (1,7 млн. секретных документов об операциях американских войск). Сейчас американец скрывается на территории РФ. Скорее всего, он проживает либо в Москве, либо в пригороде российской столицы.

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