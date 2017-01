В России выковали 1-килограмовые медали с изображением Трампа

19 января 2017 года, 08:59

Фото: AmericaRU.com / art-grani.ru

Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter Поделиться:

Россияне продолжают радоваться победе Дональда Трампа на выборах президента США. Челябинские оружейники по случаю инаугурации республиканца выковали из золота и серебра 45 монет-медалей с его же изображением в профиль. Об этом сообщило предприятие-изготовитель « Арт-Грани ».«Лимитированная серия монет, приуроченная к инаугурации Дональда Трампа, состоит из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных из серебра и золота и 5 золотых. Коллекция медальных монет увековечивает в металле уникальное и неординарное событие современного мира», - сообщили представители предприятия.Каждая из монет имеет диаметр 12 сантиметров и весит 1 килограмм. На её аверсе изображён сам Трамп с надписями «Donald John Trump» и «45 the President of United States of America» по периметру. На реверсе монеты россияне расположили Статую Свободы и надпись «In Trump We trust» («Мы верим в Трампа») - это аналогия с надписью на долларовых банкнотах «In God We Trust» (Мы верим в Бога).Стоит отметить, что у предприятия «Арт-Грани», помимо коллекции Трампа, также есть монеты, посвященные аннексии Крыма, президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу.Читайте также: Сообщение о победе Трампа в Госдуме России встретили аплодисментами.