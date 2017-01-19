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В России выковали 1-килограмовые медали с изображением Трампа


В России выковали 1-килограмовые медали с изображением Трампа
Фото: AmericaRU.com / art-grani.ru
Россияне продолжают радоваться победе Дональда Трампа на выборах президента США. Челябинские оружейники по случаю инаугурации республиканца выковали из золота и серебра 45 монет-медалей с его же изображением в профиль. Об этом сообщило предприятие-изготовитель «Арт-Грани».

«Лимитированная серия монет, приуроченная к инаугурации Дональда Трампа, состоит из 25 серебряных медальных монет, 15 комбинированных из серебра и золота и 5 золотых. Коллекция медальных монет увековечивает в металле уникальное и неординарное событие современного мира», - сообщили представители предприятия.

Каждая из монет имеет диаметр 12 сантиметров и весит 1 килограмм. На её аверсе изображён сам Трамп с надписями «Donald John Trump» и «45 the President of United States of America» по периметру. На реверсе монеты россияне расположили Статую Свободы и надпись «In Trump We trust» («Мы верим в Трампа») - это аналогия с надписью на долларовых банкнотах «In God We Trust» (Мы верим в Бога).

Стоит отметить, что у предприятия «Арт-Грани», помимо коллекции Трампа, также есть монеты, посвященные аннексии Крыма, президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны РФ Сергею Шойгу.

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