Обама напомнил Трампу, зачем против России были введены санкции

Фото: AmericaRU.com / ukrainian.ukraine.usembassy.gov
«Причина, почему мы ввели санкции, заключается не в вопросе ядерного оружия, но в нарушении независимости и суверенитета государства - Украины - силовым путем со стороны России. Это было наказанием не только с нашей стороны, но и со стороны целого международного сообщества», - напомнил Обама, подчеркнув, что и по сей день агрессия россиян против Украины продолжается.
Он подчеркнул, что во время своего президентства не стремился к ухудшению отношений с Россией. «В начале своего первого срока я делал все, что мог для того, чтобы поощрить Россию быть конструктивным членом международного сообщества и пытался работать с президентом и правительством России для помощи диверсифицировать и модернизировать их экономику, использовать таланты россиян в более конструктивный способ… Но… возвращение к духу соперничества, который существовал во время Холодной войны, превратил двусторонние отношения в более сложные», - заявил американский президент.
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